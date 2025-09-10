AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın başkanlığındaki AK Parti, MHP ve BBP milletvekillerinden oluşan heyet, Mısır'ın başkenti Kahire üzerinden Refah Sınır Kapısı'na ulaştı.

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı öncülüğünde Cumhur İttifakı milletvekilleri ve temsilcilerinden oluşan 30 kişilik heyet, Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretinde, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma ve insani krize dikkati çekerek, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Ziyarete katılım sağlayan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal da Refah Sınır Kapısı’nda açıklamalarda bulundu.

TRT Haber’e konuşan Milletvekili Köksal bu amansız soykırımın bir an önce son bulması gerektiğine dikkat çekerek herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizdi.