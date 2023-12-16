Elbistan halkının ve kamuoyunun beklentilerinin tamamını karşılayan profili ile sahada her kesimin gönlüne dokunan Elbistan AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Abdullah Yener’e birçok kesimden destekler sürüyor.

Kahramanmaraş’ın birçok duayen gazetecisi ve kanaat önderi 2024 Mahalli idareler seçimlerinde, Elbistan için en uygun belediye başkanının Abdullah Yener olduğunu vurguladılar.

Gazeteci, Şair- Yazar Elbistan Sevdalısı Arif Bilgin Hoca, kaleme aldığı köşe yazısında,

“Elbistan’a en çok bu dönemde işinin ehli olan biri şarttır

Elbistan’ın imar edilmesi, eskisinden çok daha güzel, sağlam, eksik ve yanlışları giderilmiş olarak ayağa kaldırılması gerekmektedir.

Bu açıdan bakıldığında, belediye başkanlığına en uygun kişi olarak Türkiye genelinde devasa işler yapan, Elbistan’a çok sayıda Acil binası, Sağlık ocakları gibi karşılıksız katkıları olan inşaat mühendisi hemşerimiz Abdullah yener öne çıkar.

Belediye başkanı şehreminidir. Şehrin emin insanı, güvenilir insanı; şehrin her işinin emanet edildiği insan. Elbistan’a böyle biri gerek; deprem sonrası yerle bir olan, çok sayıda göç veren Elbistan’a ille böyle biri gerek.” Dedi.

Gazeteci-yazar Serdar Bursalı Kaleme aldığı köşe yazısında Elbistan AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener’i konu aldı. Şunları kaydetti.

İnşaat Mühendisi Abdullah Yener bu şehrin evladıdır. Memleketin inşaatlarında alın teri dökmüş sonra gidip okumuş ve şehrine hizmet etmiş bir insan… Türkiye'nin dört bir yanında eserleri var hatta Kuzey Irak'ta devasa devlet projesi yapacak kadar dolu ve gözü kara birisi…

Şimdi ise depremlerde ağır yara alan Elbistan için de elini taşın altına koymuş.

Abdullah ağabey çok değerli bir insan yolu açık olsun.

“Elbistan için böylesine güçlü isimlerin elini taşın altına koyması beni çok mutlu ediyor.” Dedi.

Kahramanmaraş’ın Duayen gazetecisi Maraş Kimlik gazetesinin imtiyaz sahibi, Mehmet Fiskeci ‘Abdullah yeneri anlamak ve anlatmak’ başlıklı yazısında inşaat mühendisi Abdullah Yener’in potansiyelini Anlattı.

Fiskeci yazısında “Elbistan’da şehrin süratle ayağa kalkması, hayatın normale dönmesi, enkazların kaldırılması, yeniden yapılanması için vakit yok. Bir şekilde hayat devam ederken, bu büyük ilçemizi, il olmayı hak eden potansiyel yaşam alanı Elbistan’ı depremden sonra ayağa ancak Abdullah Yener gibi 40 yıllık tecrübesi olan bir inşaat mühendisi ayağa kaldırır diyoruz”. İfadelerini kullandı.