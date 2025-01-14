Asrın felaketinde derin yaralar alan Kahramanmaraş’ta inşa ve ihya çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Bu kapsamda yüzlerce kişinin yaşadı doğu Kent’te de inşa çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Emlak konut tarafından Doğukent ikinci etapta sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alarak ilk beton dökümüne eşlik etti.

İncelemeler sonun da açıklamalarda bulunan ak parti Dulkadiroğlu ilçe başkanı ali çam kent genelinde çalışmaların büyük bir hızla ilerlediğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.