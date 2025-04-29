6 Şubat depremlerinin ardından bölgenin toparlanması için yürütülen projeler kapsamında, modern ve güvenli konutlar yükselmeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, TOKİ tarafından rezerv alan ilan edilen bölgede gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, yeni konutlarına kavuşacakları günü heyecanla beklerken, yetkililer sürecin titizlikle takip edildiğini belirtiyor. Dulkadiroğlu’nun yeniden ayağa kalkması için yürütülen bu çalışmalar, ilçenin geleceğe daha dirençli ve modern bir şekilde hazırlanmasını amaçlıyor.