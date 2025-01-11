Yaklaşık Bir Yıldır Kar, Yağmur, Çamur Demeden Haftada Bir Gün Sokaklara Çıkıp "Sessiz Yürüyüş" Yapan, Taşıdıkları Pankart Ve Afişlerle İsrail'e Tepki Gösteren Sağlık Çalışanları, Düzenledikleri Basın Açıklamalarıyla Saldırılara Tepkisini Dile Getiriyor.

Bu Kapsamda Kahramanmaraş’ta Da Hekimler 61. Haftada Yürüyüşlerini Gerçekleştirdi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Önünde Sona Eren Yürüyüşte Basın Açıklaması KSÜ Tıp Fakültesi Kadın Doğum Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Köstü Tarafından Yapıldı.

Basın Açıklamasının Ardından Minikler Çeşitli Şiirler Okuyarak Filistin’in Haklı Direnişinde Yanlarında Olduklarını Belirtti.