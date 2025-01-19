Türkiye'nin lezzet başkentlerinden Kahramanmaraş, yalnızca dondurmasıyla değil, yetiştirdiği yetenekli insanlardan da söz ettiriyor. Bu kez, günümüzün genç ve başarılı simalarından biri olan 14 yaşındaki Elif Naz Savran, döner ustalığıyla dikkatleri üzerine dikkat çekiyor.

Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde dönerci dükkânında çalışan Elif Naz, küçük yaşına rağmen büyük ustalıkla kendine hayran bırakıyor. Deprem sonrasında babasına destek olmak amacıyla iş yerine giden Elif Naz, kısa sürede döner ustası olarak işi tüm inceliklerini öğrenerek bu alanda ustalaşmayı başardı.

Elif Naz, kadınların her alanda başarılı bir şekilde çalışabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu.

Savran, ülkenin avukat, savcı ve doktor gibi mesleklerin yanı sıra hizmet sektöründe çalışan kişilerin de toplum için büyük bir önem taşıdığını vurguladı.