Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda hem trafik güvenliğini artırmak hem de turizm potansiyelini desteklemek amacıyla Döngel mahallesinde ulaşımda aksamalara sebep olan eski köprüyü yeniliyor.

Kahramanmaraş’ın en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden biri olan Döngel Mağaraları’na ulaşım sağlayan eski köprü hem dar yapısı hem de zamanla yıpranmış görüntüsü nedeniyle hem trafik akışını zorlaştırıyor hem de çevresel estetiği olumsuz etkiliyordu. Bölgede yapımına başlanan yeni menfez köprü, 10 metre genişliğinde, 22 metre uzunluğunda, çift yönlü araç geçişine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Bölgenin turistik cazibesine katkı sunacak olan yeni köprü menfez, aynı zamanda görüntü kirliliğini de ortadan kaldıracak.