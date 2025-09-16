Türkiye genelinde konut yatırımında kira getirisi oranları belli oldu. Yapılan araştırmaya göre, kira gelirinde en yüksek getiriyi sağlayan iller sıralandı.

Listenin zirvesinde Ankara yüzde 10,47’lik oranla dikkat çekerken, aylık ortalama kira getirisi 28 bin 592 TL olarak hesaplandı. Başkenti Şanlıurfa takip etti. Şanlıurfa’da ortalama kira 15 bin 929 TL olurken, getiri oranı yüzde 8,76 seviyesinde gerçekleşti.

Üçüncü sırada yer alan Tekirdağ’da ortalama kira 19 bin 846 TL olurken, getiri oranı yüzde 8,71 oldu. Van yüzde 8,37 oran ve 16 bin 352 TL kira getirisiyle listede dördüncü sıraya yerleşti.

Kahramanmaraş ise kira getirisi en yüksek beşinci il oldu. Deprem sonrası yeniden yapılanma süreciyle birlikte gayrimenkul piyasasında hareketlilik yaşayan şehirde, ortalama kira 19 bin 384 TL olarak kaydedilirken, getiri oranı yüzde 8,26 seviyesinde gerçekleşti.