Mine Bayır Down Sendromlu Bir Genç Kız, Mine’nin En Büyük Hayali Gelinlik Giymekti.

Düğün Ve Gelinlik Giyme Hayali, Ailesi Ve Yakınlarının Organize Ettiği Programla Gerçeğe Dönüştü. O Büyük Hayal İçin Sembolik Bir Düğün Organize Edildi.

Tek hayali gelinlik giymek olan özel gereksinimli Mine için herkes seferber oldu.

Hiçbir detay atlanmadı Mine telli duvaklı gelin oldu.

Hayalini kurduğu gelinliği giymenin mutluluğunu yaşayan Mine, manevi babası ile dans ederek, müzik eşliğinde eğlendi.

Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı düğünde, annesi ve sevenleri ise o çok özel günde sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Dünyalar Mine’nin Oldu.