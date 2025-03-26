Denetimler, 28-29 Mart, 01-02 Nisan ve 04-05-06 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu süreçte, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri iş birliğinde hava araçlarıyla şehirlerarası karayollarında gözlenen trafik ihlallerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. İhlaller arasında; sağ şeritte veya bankette uygunsuz şekilde bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı gibi durumlar yer alıyor.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları yapılacak denetimlere karşı dikkatli olmaya çağırdı ve trafik güvenliğinin artırılması için toplumsal bilincin önemine vurgu yaptı.