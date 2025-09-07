Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş’ta yürütülen altyapı çalışmalarına ilişkin bir yazı paylaştı. Deprem sonrası altyapının ciddi zarar gördüğünü vurgulayan Akpınar, “Su kaçakları yüzde 80’e ulaştı. Bu nedenle yapılan kazılar ve yenileme çalışmaları şehrimizin geleceği için zorunlu. Sabırla bekleyelim, çok yakında yeni yollar, yeni çarşılar ve sosyal alanlarla Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkacak” dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar:

''İSTİKBAL YAKINDIR!

Bu yol niye kazıldı bakanlığımız ve Büyükşehir belediyesi tarafından?

Tabiki senin geleceğin için…

Peki bu altyapı,su tesisatı çürümüş,yenilenmesin mi?

Bunu da geçtik,sence bu altyapılar yenilenince,asfalt ile kapatılmayacak mı ?

Tabiki kapatılacak…

Siz hiç düşünmediniz mi?

Durduk yere mi kazı yapılıyor tüm ilçede?

Depremde yeraltı komple zarar gördü,su kaçağı her yerde yüzde 80 e ulaştı...

Bırakında devletimiz işini yapsın…

Teşekkür etmek yerine bu isyan niye ?

Depremi yaşadık, bir lokma ekmeğe muhtaç olduk…

O günlerde ekmek sırası bekledik saatlerce,soğukta titreyerek…

Apartmanlara giremedik aylarca…

Babalarımızın küçücük tek katlı evlerine sığındık…

Bir çadıra mum olduk…

Ekmeğimizi bölüştük,suyumuzu paylaştık…

Ayakta kalmak için omuz omuza verdik…

Komşumuzu düşündük,yollardaki arabalarda bekleyenlere ekmek su taşıdık…

Yılmadık,eğilmedik,bir olduk,kardeş olduk…

Sonra fırtına geldi bu kez de evden dışarı çıkamadık,çatılarımız yıkıldı,ağaçlar kökünden söküldü…

Ama yine yıkılmadık,yine toparlandık,bir olduk,beraber olduk…

Sonra soğuklarda Tolu geldi,don oldu,Baran oldu,sel geldi,yine yıkılmadık,sımsıkı birbirimize sarıldık…

Ve memleket kurudu,su kaynakları kurudu,su kıtlığı başladı…

Ve ve ve…

Geliyor gelmekte olan…

Şimdi kardeşlik vakti…

Şimdi sabır ve şükür vakti…

Felaket ve musibetler karşısında şükür,kardeşlik ve tevekkülle ayakta kalabiliriz…

Az sabır…

Az tevekkül…

Az empati…

Az şükür…

1 yıl sürmeyecek,rezerv alanlarında konutlar teslim edilecek…

İlk teslimatlar,kasım ayında kurralar atılarak doğukentte teslim edilecek…

30.000 insanımız konteynerden kurtulacak…

İnşaatlar biter bitmez,yeni sokaklar,yeni caddeler yeniden asfaltlanacak,yeniden çarşılarımız açılacak,tozdanda,topraktanda kurtulacağız…

Gelelim ikinci konuya;

Yollarda ve sokaklardaki çalışmalar ve altyapılar tamamlandığında,yeniden asfaltlanacak ve yeni bir hayata başlayacağız…

Doğu gelişim imar planı hazırlanıyor,35 metrelik ve 12 metrelik yeni yollar yapılarak,gafarlıya kadar,yeni kent meydanları,yeni çarşılar kurulacak,yeni parklar,yeni sosyal donatılar,yeni konutlar başlayacak,şehir rahatlayacak…

Kolay değil, asrın felaketinin merkezi Kahramanmaraş’tı…

250 yılda bir meydana gelen deprem, burada yaşandı,dünyada başka bir ülkede değil…

Felaketler, sabır,dürüstlük ve çalışmakla atlatılır…

Karanlığa taş atanlar,lütfen aydınlık için ellerine bir fener alsınlar ve aydınlığa ışık olsunlar…

Devlet her türlü desteğiyle milletimizin yanında yer aldı…

Bazen geç olsa da,güç olmadan bütün işler tamamlanıyor…

1988 de Ermenistan depreminden bu güne hala enkazların kaldırılmadığını,taş üstüne taş konulmadığını biliyor mu sunuz?

Şimdi birlik vakti,birbirimize yardımcı olma vakti…

Şimdi ayağa kalkarken,birbirimizin eteğinden çekme vakti değil,birbirimize omuz verme vaktidir…

Bu birliği,kardeşliği baltalayan kim olursa,hesabını hem devlete,hem millete,hem de Allaha,mutlaka verecektir…

Yürüyen atın başına vurmak,hainlerin,trolların ve kötülerin mesleğidir…

Şimdi yoldaki taşları kaldırma vakti…

Şimdi,”kimse yoksa,ben varım” deme vakti…

Şimdi,kardeşlik ve dua vakti…

Şimdi, gece gündüz demeden çalışma vakti…

İşte o zaman göreceksiniz rahmeti,bolluğu ve bereketi…

Selam olsun tüm hemşehrilerimize…''