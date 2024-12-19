Dulkadiroğlu Belediyesi, depremden etkilenen yetim ve öksüz çocuklar için Heyecan Bahçesi’nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Adana Şefler Kulübü, hocaların katıldığı etkinlikte çocukların moral ve motivasyonunu artırmak hedeflendi.

Başkan Akpınar, “Deprem yaralarını sarmak ve çocuklarımızın geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuklar, oyun alanlarında eğlenirken sucuk ekmek, müzik ve hediye dağıtımıyla keyifli vakit geçirdi. Program sonunda Adana Şefler Kulübü’ne plaket ve teşekkür belgesi, Dulkadiroğlu İşletme Kooperatifi’nden yöresel ürünler takdim edildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi, çocukların umutlarını yeşertmek için çalışmalarını sürdürüyor.