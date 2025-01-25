Bu örnek davranış, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar tarafından takdirle karşılandı.

Başkan Akpınar, belediye personelinin bu duyarlı ve özverili çalışmasını ödüllendirirken şu ifadeleri kullandı:

“Bir vatandaşımızın mesai saatleri dışında çağrı merkezimize yaptığı başvuru üzerine ekiplerimiz gönüllü olarak harekete geçti. Saatler süren titiz aramalar sonucu ziynet eşyaları eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi. Bu davranış, sadece görev bilinciyle değil, aynı zamanda güvenilir ve emin bir insan olma hassasiyetiyle gerçekleştirilmiştir. Görevlilerimiz, hiç kimsenin görmediği bir zamanda ve mesai saatleri dışında dahi büyük bir özveriyle hareket etmiştir. Bu, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin hizmet anlayışının bir yansımasıdır. Bizim için bir vatandaşımızın yüzündeki gülümseme her şeye bedeldir.”

Ziynet eşyasını kaybeden Fatma Zümra Yeninar ise belediye çalışanlarının duyarlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“İş yerindeyken ziynet eşyamı kaybettiğimi fark ettim. İlk olarak belediyemizin çağrı merkezini aradım. Oradaki ekipler kısa sürede bana dönüş yaparak nerelerde arama yapmamız gerektiğini detaylı şekilde anlattı. Araçlarıyla beni almayı bile teklif ettiler ve birlikte arama yerine gittik. Onların rehberliği sayesinde ziynet eşyalarımı bulabildim. Belediyemize ve tüm çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum.”