Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri ve belediye yetkilileri katılım sağladı.

Kamu Külliyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Toplantı da, ilçenin geleceğini şekillendirecek ve vatandaşların refahını artıracak önemli gündem maddeleri görüşüldü.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar gündem maddelerini oylamaya sundu.

Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir daha ki oturumda toplanmak üzere meclise ara verildi.

Toplantının ardından Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.