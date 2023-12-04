Dulkadiroğlu Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü, Sultan Bayazıt İlkokulu öğrencilerine çorba ikramında bulundu.

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Sosyal ve Kültürel faaliyetlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, ilköğretim öğrencilerine çorba ikramında bulundu.

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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları ifade etti: “Geleceğimiz olan evlatlarımızın her zaman yayındayız. Çorba ikramı da bunun bir bahanesidir. Evlatlarımızın eğitim, öğretim hayatı boyunca her zaman yanındayız.”

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Kaynak: Dulkadiroğlu Belediyesi