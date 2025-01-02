Kamu Külliyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

2025 yılının ilk toplantısında, ilçenin geleceğini şekillendirecek ve vatandaşların refahını artıracak önemli gündem maddeleri görüşüldü.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar gündem maddelerini oylamaya sundu.

Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir daha ki oturumda toplanmak üzere meclise ara verildi.

Toplantının ardından Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunarak tüm İslam âleminin Regaip Kandili’ni kutladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız da toplantıya dair özel değerlendirmelerde bulundu.