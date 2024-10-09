Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 425.000 TL nakdi destek sağladı. Bu kapsamda düzenlenen destek programı, Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Programa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ekrem Karaoğlan, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan spor kulüp başkanları, gözlemciler ve hakem temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, amatör spor kulüplerine yapılan bu desteğin yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda gençlere, sporculara ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı.

Akpınar, "Toplamda 425.000 TL nakdi yardımla amatör sporun Kahramanmaraş'ta daha güçlü temeller üzerinde yükselmesi adına önemli bir adım atıyoruz. Bu destek, spor kulüplerimizin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, gençlerimizin sporla buluşmasını sağlayacak" dedi.

Sporun sağlıklı nesiller yetiştirilmesindeki önemine dikkat çeken Başkan Akpınar, amatör sporun desteklenmesinin Kahramanmaraş’ta sporun gelişimi ve altyapının güçlenmesi için büyük bir adım olduğunu belirtti. "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en güzel yolu, sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmektir. Spor, yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve ahlaki gelişime de katkı sağlar" ifadelerini kullanan Akpınar, sporun toplumda bir yaşam biçimi haline gelmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Başkan Akpınar, ayrıca Dulkadiroğlu Belediyesi'nin sadece maddi yardımlarla değil, yeni spor alanları oluşturarak da spora katkıda bulunduğunu söyledi. "İlçemizin farklı bölgelerinde halı sahalar ve modern spor alanları inşa edeceğiz. Spor Müdürlüğümüzü kurarak amatör spor kulüplerimize daha sistemli destek sağlıyoruz" dedi.

Akpınar, her hafta tüm sahalara su gönderilerek sporcuların ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, bu hizmetin ASKF ile iş birliği içinde devam edeceğini kaydetti.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine ve sporun yaygınlaşmasına yönelik katkılarının süreceğini ifade eden Başkan Akpınar, "Sağlıklı ve başarılı bir gelecek için sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ekrem Karaoğlan, desteklerinden dolayı Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’a teşekkür etti.