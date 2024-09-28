Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin önemli tarım ürünlerinin değerine değer katmak, çiftçilere alternatif Pazar oluşturmak amacıyla kurdukları İşletme Kooperatifi’nin faaliyete başladığını duyurdu.



Başkan Akpınar, Bertiz Başdervişli mahallesinde gerçekleştirilen ceviz hasadı sonrasında çiftçi Mehmet Kurt’tan ilk ceviz alımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başkan Akpınar, tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda kültürel ve manevi bir değer taşıdığını belirterek şu sözleriyle dikkat çekti: "Çiftçilerimizin toprağa emek vererek elde ettiği bu kıymetli ürün, bizler için sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda kültürel ve manevi bir zenginliktir. Peygamber Efendimiz’in tarım ve çiftçilikle ilgili bir hadisi, bu emeğin ne kadar kıymetli olduğunu en güzel şekilde ifade ediyor: ''Biraz sonra kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz. Bir Müslüman, bir ağaç diker veya ekin ekerse, bundan bir insan, bir hayvan veya bir kuş yerse, o onun için sadaka olur."

Başkan Akpınar, tarımın ve üretimin toplumsal bir sorumluluk olduğuna vurgu yaparak, "Toprağa atılan her tohum, yalnızca bir ürün değil, hayır ve bereketin de simgesidir. Çiftçilerimizin bu büyük gayretini her zaman desteklemeye devam edeceğiz," dedi.



Dulkadiroğlu Belediyesi’nin İşletme Kooperatifi aracılığıyla cevizlerin geniş pazarlara ulaştırılacağını belirten Başkan Akpınar, bu ürünlerin bir marka haline gelmesiyle çiftçilerin kazançlarının artacağını ifade etti. Başkan Akpınar, "Bu yolculukta her adımda çiftçilerimizin emeğini, alın terini ve duasını yanımızda hissediyoruz. Rabbim emeğinizi bereketli, ürünlerinizi bol ve kazancınızı daim eylesin," dedi.

Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu’nda üretim yapan çiftçileri destekleyeceklerinin altını çizerek, “Bölgemizde üretilen tüm ürünlerle ilgili kooperatifimiz çalışma yapacak. Biber salçasından domates salçasına, reçelinden balına, seralarda üretilen ürünlere kadar birçok ürünü alarak nihai tüketiciye çiftçilerimiz adına ulaştıracağız. Çiftçimizin güçlenmesi, gelişmesi ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına üzerimize düşenin fazlasını yapacağız.”

Ürün alım etkinliğine, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Yıldız, Resul Arslanhan, Belediye Meclis Üyeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Güvenç, Dr. Yusuf Nikpeyma, Bertiz Vakfı Başkanı Erdoğan Eryılmaz ve çiftçiler katıldı.

Etkinlikte, çiftçilerin emeğine duyulan saygı ve destek bir kez daha vurgulandı.