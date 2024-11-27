Dulkadiroğlu Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hayatını gençlere aktarmak ve örnek teşkil eden yaşamını daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla düzenlediği Çöle İnen Nur Bilgi Yarışması final programını gerçekleştirdi. Dulkadiroğlu’nda bulunan 22 farklı okulundan 871 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışma, gençler ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Finalde birinci olan öğrenci tam altın ve bilgisayar ile ödüllendirilirken, ikinci ve üçüncü olan öğrenciler yarım altın ve bilgisayar kazandı. Ayrıca, her okulun finalistlerine çeyrek altın hediye edildi.

“HZ. MUHAMMED (S.A.V.) HER ALANDA ÖRNEK BİR LİDERDİR”

Programda konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Peygamber Efendimizin hayatının insanlığa sunduğu rehberlikten bahsederek şunları söyledi: “Sizin için Allah Resulü'nde güzel örnekler vardır” ayetinden ilham alarak sözlerime başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz, sadece bir peygamber değil, aynı zamanda hayatın her alanında en güzel örnektir. O, okulda en iyi öğretmen, evde en iyi baba, çarşıda en güvenilir tüccardır. Bugün bu yarışma ile yıllardır hayalini kurduğumuz bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Necip Fazıl Kısakürek’in kaleme aldığı Çöle İnen Nur kitabını temel alarak gerçekleştirdiğimiz bu yarışma, Peygamber Efendimizin hayatını gençlerimize aktarmak adına çok değerli bir adım olmuştur.”

Başkan Akpınar, bu tür yarışmaların ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ifade ederek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Final programına: İstiklal Üniversitesi Rektörü İsmail Bakan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Canbolat ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, gençlere yönelik bu tür anlamlı projelerle, değerler eğitimini teşvik etmeye ve topluma faydalı bireyler yetiştirmeye devam edeceğini bir kez daha gösterdi.