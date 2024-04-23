Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dulkadiroğlu İlkokulunda bir program düzenlendi.

Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, kurum müdürleri, okul idarecileri ve velilerin de yer aldığı programda öğrenciler, sergiledikleri gösterilerle katılımcılardan yoğun alkış aldı.