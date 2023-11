Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın prestij projeleri arasında yer alan Kamu Külliyesi, hizmete girdiği günden bu yana vatandaşların kamu hizmetlerine en kolay ve en hızlı şekilde ulaşmalarına yardımcı oldu.

Özellikle asrın felaketinin ardından, vatandaşların kamuda olan işlerinde büyük kolaylıklar sağlayan Kamu Külliyesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Hizmetleri değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da, Kamu Külliyesi’nin önemine değindi.

Başkan Okay, değerlendirmesinde şunlardı söyledi: “Prestij proje olarak ortaya koyduğumuz ve kısa sürede tamamlayarak hizmete sunduğumuz Kamu Külliyesi, deprem sürecinde vatandaşlarımızın kamu hizmetine olan ulaşımında büyük kolaylıklar sağladı. Bu süreçte vatandaşlarımız birçok konuda mağduriyet yaşadı. Onların mağduriyetlerinin giderilmesi adına, kamu hizmetlerinin hızlı ve koordineli olması önemliydi. Hizmete sunduğumuz Kamu Külliyesi, bunu sağlayarak vatandaşın hizmete kolay ulaşımını sağladı. Hem Belediye Hizmet Binamız, hem Kaymakamlık ve bağlı müdürlükler ve müstakil olarak hizmet veren emniyet binası vatandaşlarımıza her konuda hizmet vermiştir. Şuanda bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kamu Külliyesini inşa ederken hedeflediğimiz amaca ulaştık. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en güzel şekilde ulaşmaları adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”