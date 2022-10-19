Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Muhtarlar Dernek Başkanı ve Kanuni Mahallesi Muhtarı Resul Arslanhan da, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Arslanhan mesajında, tüm muhtarların azim ve gayretle hizmet ettiklerini vurguladı.

Arslanhan. “Muhtarlık hayatımın 14.yılını geride bırakırken Kanuni Mahallemize, Dulkadiroğlu İlçemize ve Kahramanmaraş'ımıza hizmet edebilmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bu süreç içerisinde kıymetli yol arkadaşlarımla birlikte memleketimizin gelişimi için elimizden gelen tüm mücadeleyi sergiliyor; durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu azim ve hizmet sevdasının katlanarak artacağına yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; mahallelerinde özverili, fedakar ve azimle çalışan başta birbirinden kıymetli Kahramanmaraş muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyorum…” ifadelerini kullandı.