Ödülünü Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin elinden alan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlere yatırım yapmayı sürdüreceklerini ifade etti. Ödül törenin ardından duygularını dile getiren Başkan Okay, geleceğin teminatı olan gençlere hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Geleceğin teminatı olan gençlere sahip çıkmanın önemini anlatan Başkan Okay, şunları söyledi: “İlçemizin kalkınması, gelişmesi ve daha iyi bir geleceğe ulaşması adına çok büyük emek ve çaba harcıyoruz. Bunu yaparken geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi de bu gelişimin, ilerlemenin ve emeğin anahtarı olarak görüyoruz. Bu sebeple ortaya koyduğumuz her projede onları düşünüyor, onlara özel bir yer ayırıyoruz. Gençlerimiz için yapmış olduğumuz her proje enleri barındırmaktadır. Onlar için en büyük gençlik merkezlerini, en iyi spor tesislerini, en güzel sosyal alanları, en büyük yüzme havuzunu ve en özel adrenalin alanlarını inşa ettik. Tabi bundan sonraki süreçte de geleceğimiz olan gençlerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Tabi biz bu hizmetlerimizi asli görev olarak biliyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların da bu şekilde ödüllendirilmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Önemli olan gençlerimizin yüzünün gülmesidir. Bizleri bu ödüle layık gören Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye çok teşekkür ediyorum.”