Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Okullarda Afet Risk Yönetimi Projesi (DRMIS) kapsamında inşa edilen 300 yataklı Dulkadiroğlu Öğretmenevinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

8 Ocak 2025 tarihinde temeli atılan dev proje, 2 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanarak hizmete açılacak.

Şeyhadil Mahallesi 420 ada – 5 parsel üzerinde yükselen öğretmenevi, modern mimarisi ve kapsamlı donatı alanlarıyla dikkat çekiyor.

Tamamlandığında öğretmenler ve şehre gelen misafirler için konforlu bir konaklama noktası olacak tesiste; toplantı salonları, kafeterya, kuaför ve sosyal yaşam alanları yer alacak.

Eğitim camiası için önemli bir kazanım olarak değerlendirilen yatırım, hem Kahramanmaraş’ın konaklama kapasitesini artıracak hem de şehrin sosyal yaşamına canlılık katacak.