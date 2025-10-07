Kültür ve sanatın kalbinin attığı Kahramanmaraş Müzesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “102 Süreli Sergi Projesi” kapsamında düzenlenen “Ölüye Sunulan Hediye” sergisinin açılışı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılış programına Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Kaymakamı, Dulkadiroğlu Kaymakamı, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından Germanicia Çok Sesli Korosu’nun seslendirdiği etkileyici dinleti, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Açılışta konuşan Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, serginin Cumhuriyetin 102. yılına anlam katan özel bir çalışma olduğunu belirterek, “Bu sergi, tarihimizin kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmak adına büyük bir adım” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.

Ziyaretçiler, müze yetkililerinden eserler hakkında detaylı bilgi aldı.

Kahramanmaraş’ın köklü tarihine ışık tutan “Ölüye Sunulan Hediye” sergisi, geçmişin izlerini bugüne taşıyarak sanatseverlere benzersiz bir kültürel deneyim sundu.