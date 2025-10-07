Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Çamlık Mahallesi Süleymanpaşa Bulvarı’nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, freni patlayan bir kepçe kontrolden çıkarak çevrede büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı inen iş makinesinin frenleri aniden boşaldı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen duramayan kepçe, önce yoldaki bazı araçlara çarptı ardından refüjdeki ağaçlara vurarak güçlükle durabildi.

Kazada ölen ya da ağır yaralanan olmazken, üç araçta maddi hasar meydana geldi. Refüje savrulan taş parçalarından biri kaldırımda yürüyen bir kadının ayağına isabet etti. Hafif şekilde yaralanan kadına sağlık ekipleri olay yerinde ayakta müdahale etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kepçe sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.