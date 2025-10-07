Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda, muhtelif miktarda sentetik yasaklı madde ve sentetik içerikli bazı maddeler ele geçirildi.

Toplamda yaklaşık 100 grama yakın uyuşturucu madde ile birlikte, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller ve bazı delil niteliğindeki eşyalar da emniyet birimlerince muhafaza altına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.