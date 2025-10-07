Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Atölye Zeytin, Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Tobb Kadın girişimciler Kurulu iş birliğiyle Şehit Hakan Duyğal Huzurevi’nde gerçekleştirilen “Büyüklerimizin Ellerinden El Sanatları Kermesi”, huzurevi sakinlerinin el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu.

Kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen kermes, sadece bir satış etkinliği değil, aynı zamanda "Geçmişten geleceğe uzanan bir emek ve dayanışma yolculuğu" mottosunu yüreklere kazıyan, duygu dolu anlara sahne oldu. Huzurevi sakinleri, geleneksel sanatlardan modern tasarımlara kadar uzanan geniş bir yelpazede hazırladıkları ürünlerle adeta hayat tecrübelerini sergiledi.

Kahramanmaraş'ın zengin kültürel mirasının ve yaşanmışlıkların izlerini taşıyan ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı. Her bir ilmekte, her bir desende yılların emeği, sevinci ve azmi saklıydı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, hem huzurevi büyüklerinin sosyal hayata aktif katılımlarına destek oldu hem de tarihe tanıklık eden bu eşsiz el sanatlarından satın alarak evlerine manevi değeri yüksek hatıralar taşıdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kermesin amacının büyüklerin üretime dahil olmaları, moral ve motivasyonlarını yükseltmek ve kuşaklar arası bir köprü kurmak olduğunu belirterek, tüm Kahramanmaraş halkına gösterdikleri yoğun ilgi ve dayanışma için teşekkür etti.

İlmek ilmek dayanışmanın sergilendiği projenin mimarı Atölye Zeytin Kurucusu Gülnur Beyit’e ayrıca teşekkür eden Başkan Görgel kermesten elde edilen gelirin huzurevi sakinlerinin ihtiyaçları için kullanılacağı belirterek, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.