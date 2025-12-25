Edinilen bilgilere göre, Y.S.O. (21) isimli şahsın drift yaptığı tespit edildi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi kapsamında 49 bin 392 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu, olayda kullanılan araç ise 2 ay trafikten men edildi.

Öte yandan sürücü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetim ve çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.