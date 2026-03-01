Yapılan basın açıklamasına göre, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında “kasten öldürme” suçundan yakalama kararı bulunan İş insanı A.D.B., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uzun ve titiz çalışmalar sonucunda İstanbul’da saklandığı adreste yakalandı.



Şüpheli hakkında verilen yakalama kararının, 08 Haziran 2024 tarihinde Türkoğlu ilçesine bağlı Göllühöyük Mahallesi’nde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olduğu bildirildi. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekiplerin çalışmaları neticesinde, firari şüphelinin saklandığı adres tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.D.B., aynı gün havayolu ile Kahramanmaraş’a getirildi. Adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



Öte yandan olayla ilgili edinilen bilgilere göre, 8 Haziran 2024 tarihinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.D.B. ile komşusu Mikdat Gökçe arasında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin silahla ateş açtığı iddia edildi. Olay sırasında kavgayı ayırmaya çalışan ve A.D.B.’na ait çiftlikte işçi olarak çalışan Ergün Tilki’nin olay yerinde hayatını kaybettiği, ağır yaralanan Mikdat Gökçe’nin ise hastanede 35 gün süren yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Yaklaşık 20 aydır firari durumda olan şüphelinin yakalanmasıyla ilgili olarak Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.