Dulkadiroğlu Belediyesi, kırsal mahallelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışından etkilenen bölgelerde vatandaşların güvenli ulaşım sağlayabilmesi için gece gündüz mesai harcıyor.

Hava koşullarını dikkate alarak planlanan çalışmalar kapsamında, ekipler iş makineleriyle yolları temizleyip trafiğe uygun hale getiriyor. Özellikle ulaşımın zorlaştığı kırsal mahallelerde yol açma çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Devam eden çalışmalar hakkında konuşan Başkan Akpınar şu ifadeleri kullandı;

“Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle kırsal mahallelerimizde ulaşımın aksamaması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden çalışarak vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Amacımız, yolları en kısa sürede ulaşıma açmak ve halkımıza güvenli bir ulaşım imkânı sağlamaktır.”

Başkan Akpınar, bu çalışmaların sadece karla mücadele ile sınırlı kalmadığını da belirterek, “Dulkadiroğlu’nun her noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha yaşanabilir bir ilçe için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz,” dedi.

Belediye, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için iletişim hatlarının açık tutulduğunu ve çalışmalara aralıksız devam edildiğini duyurdu.