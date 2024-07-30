Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan tarihi Kuyucak Hamamı, 6 Şubat depreminde ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. 16. yüzyılda inşa edilen hamamın kubbesi ayakta kalsa da yan kısımları büyük zarar görmüştü. Ancak bölgede yapılan yıkım ve enkaz çalışmaları sırasında hamamın kubbesi de yıkıldı ve tarihi eserden geriye hiçbir iz kalmadı.

Kuyucak Hamamı, eski zamanlarda düğünlerin, gelinlerin ve komşuların buluşma noktası olarak biliniyordu. Bölge halkı için önemli bir sosyal ve kültürel merkezlerden olan hamam, yıllar i,çinde birçok anıya ve geleneklere ev sahipliği yapmıştı. Şimdi ise hamamın yerinde bir bakkal dükkanı bulunuyor. Tarihi hamamın yok olmasına ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmış değil. Bölge sakinleri ve tarihseverler, tarihi miras olan hamamla ilgili açıklama bekliyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu