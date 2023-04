Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin de katıldığı kahvaltı programı, bayram namazı sonrasında Kamu Külliyesi’nde düzenlendi. Programda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tüm olumsuzlukları bir kenara bırakarak bayramın bütünleştiriciliğinde bir araya geldiklerini ifade etti. Kahramanmaraş’ın ve bölge illerin büyük bir felaket yaşadığını dile getiren Başkan Okay, buruk bir bayram yaşadıklarının altını çizdi.

Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yaşamış olduğumuz büyük felaketin ardından burukta olsa Ramazan ayını en güzel şekilde idrak ettik. On bir ayın sultanı Ramazan’ı geride bırakarak, bu güzel bayram sabahına uyandık. Vatandaşlarımızla birlikte Ramazan bayramını eda ederek geleneksel bayram kahvaltısı için bu güzel sofra etrafında toplandık. Çok zorlu günlerden geçmekteyiz. Ancak birlik ve beraberliğimiz bu zorlukların üstesinden gelen en önemli unsurdur. Yaşamış olduğumuz bu büyük felakette bunu bir kez daha gördük. Bugün bu sofranın etrafında toplanarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Bayram kahvaltılarını geleneksel olarak düzenliyoruz. Vatandaşlarımızla bir arada olmak, onlarla hasbihal etmek çok önemlidir. Buraya gelen tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”

Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday’ı Ömer Oruç Bilal Debgici, belediye meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.