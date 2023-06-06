İlçe genelinde yoğun bir çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, Çokyaşar mahallesinde başlattığı stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor.



Ekiplere bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Necati Okay, çalışmaları şu şekilde değerlendirdi: “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik tüm hizmetleri büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Özellikle yol konusunda talep edilen alanlarla ilgili yoğun bir çalışmamız var. Ekiplerimiz özverili bir şekilde bu çalışmaları yapmaktalar. Çokyaşar mahallemizde belirlenen alanlar vardı. Bu alanlar ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Stabilize yol çalışması ile mahallemizin alternatif ulaşım alanları oluşmaktadır. Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”