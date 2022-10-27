İlçe genelinde asfalt ve kilit parke çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Güzelyurt mahallesinde muhtelif sokaklarda asfalt çalışması yaptı. Kış ayları öncesinde asfalt çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceğini bildiren ekipler, Güzelyurt mahallesinde yapılan çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Konuyla ilgili bilgiler veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları ifade etti: “Asfalt ve kilit parke ekiplerimiz ilçe genelinde yoğun bir çalışma yapmaktadır. İhtiyaç duyulan tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekiplerimiz özellikle asfalt konusunda yoğun bir sezon geçirmekteler. Kış aylarından önce de bu çalışmalarını sürdürecekler. Kış aylarında vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sorun yaşamamaları adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Güzelyurt mahallemizde ihtiyaç duyulan alanlarda asfalt çalışması yapıldı. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun.”