Yenikent Toplu Konut Alanında Çalışmalarını Sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Yeşil Alan Ve Çocuk Oyun Alanı Projesini Tamamladı.

İçerisindeki Sosyal Donatılarla Uydu Kent Formatında İnşa Edilen Yenikent Konutlarında Çalışmaların Devam Ettiğini Bildiren Ekipler, Çevre Düzenleme Çalışmalarını Büyük Bir Özveriyle Devam Ettiğini İfade Etti.

Konuyla İlgili Değerlendirmelerde Bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Şunları Aktardı: “Dulkadiroğlu İlçemizin Önemli Toplu Konut Alanlarından Olan Yenikent Bölgesinde Ekiplerimizin Çalışmaları Devam Ediyor. Çevre Düzenlemesi, Yeşil Alan Ve Çocuk Oyun Alanı İle İlgili Çalışma Yapan Ekiplerimiz, Çocuk Oyun Alanını Tamamlayarak Hizmete Sundu. Mahallemize Ve Evlatlarımıza Hayırlı Ve Uğurlu Olsun.” Dedi.