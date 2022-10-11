İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Düzenlenen Seminere İlçe Sağlık Müdürü Dr. Elif Göğüs, İlçe Sağlık Müdürlüğü Personeli Katıldı.
Seminerde Artrit Konusunda Bilgiler Veren Dr. Bayram Karagedik Yaşam Sürelerini Kısaltabilen Hastalık Olduğunu İfade Etti.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Elif Göğüs, "12 Ekim Dünya Artrit Günü Dolayısı İle Halkımızı Bilgilendirerek Farkındalık Yaratmak Ve Hastalığa Dikkat Çekmek İçin Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz, Bu Kapsamda İlçemizdeki Sağlık Kuruluşları, Eczanelere Broşürler Asılarak Halkımızı Bilgilendireceğiz." Dedi.