Bunlar da ilginizi çekebilir

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Elif Göğüs, "12 Ekim Dünya Artrit Günü Dolayısı İle Halkımızı Bilgilendirerek Farkındalık Yaratmak Ve Hastalığa Dikkat Çekmek İçin Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz, Bu Kapsamda İlçemizdeki Sağlık Kuruluşları, Eczanelere Broşürler Asılarak Halkımızı Bilgilendireceğiz." Dedi.

Seminerde Artrit Konusunda Bilgiler Veren Dr. Bayram Karagedik Yaşam Sürelerini Kısaltabilen Hastalık Olduğunu İfade Etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.