Kot pantolon, 1857'de Kuzey Carolina kıyılarına yakın bir yerde batan gemide yer alan sandıkta bulundu.

Beş düğmeli pantolonun bir madenciye ait olduğuna inanılıyor.

Müzayede ABD'nin batısındaki Reno, Nevada'da, 3 Aralık'ta çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Eserlerin sahibi olan California Gold Marketing Group'un yönetici ortağı Dwight Manley, "Bu madenci kot pantolonları, tarihi bir an olan aydaki ilk bayrak gibi. Daha önce beş düğmeli kot pantolon yoktu." dedi.

Müzayedede satılan eşyalar, 1850'lerde Orta Amerika'ya ve oradan ABD'nin doğu kıyısına yolcu taşıyan 85 metrelik bir vapur olan SS Orta Amerika'dan geldi.

Gemi, Eylül 1857'de kasırga sırasında battı ve 578 yolcu ve mürettebattan 425'i öldü.

Yolcular tahminen 21 ton altın sikke ve eserle birlikte battı. Batık ilk olarak 1988'de keşfedildi.

Batıktan kalan parçalar, Şubat 2023'te müzayedeye çıkacak.