Dünyanın futbol şölenine sayılı günler

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası’nda 32 ülke ve takım yer alacak.

20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

Katar’dan ilkler

Büyük organizasyon için yıllardan beri büyük yatırımlar ve hazırlıklar yapan ülke yönetimi, seyircilere farklı deneyimler yaşatmayı amaçlıyor.

Dünyanın pek çok yerinden gelecek futbolseverler Katar'da futbol şöleniyle birlikte çeşitli imkânlardan da yararlanacak. Seyircileri Katar'da modern stadyumların yanı sıra, eğlence mekânları, kültürel faaliyetler ve farklı aktiviteler bekliyor.

Bu çerçevede son hazırlıklarını sürdüren Katar, 1 Kasım ile 23 Aralık tarihleri arasında Dünya Kupası taraftarları hariç, ülkeye ziyaretçi girişini askıya aldı.

Stadyumların havası 20 derece düşürülecek

Bu turnuvanın diğer turnuvalardan farkı ilk kez bir Dünya Kupası’nın sonbahar ve kış mevsiminde yapılacak olması. Daha önceki tüm kupalar haziran ya da temmuz aylarında yazın oynanmıştı.

Bu aylarda Katar’da hava sıcaklıklarının 50 dereceyi bulması nedeniyle tarihler havanın ortalama 25 derece olduğu Kasım ve Aralık aylarına kaydırıldı.

Maçlar sıcaklığı 20 derece kadar düşürme kapasiteli soğutma sistemlerinin olduğu teknoloji harikası statlarda oynanacak.

Bu tarihi değişiklik, ülkelerin yerel maç programlarını da değiştirdi. Dünya Kupası tarihlerine gelen dönemlerde Avrupa ligleri kendi maçlarını durduracak ve Dünya Kupası bittikten sonra maçlara devam edecek.

Yarı otomatik ofsayt sistemi ilk kez kullanılacak

Futbolun geleceğini değiştireceği otomatik ofsayt sistemi ilk defa burada kullanılacak. FIFA, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını duyurdu.

Hakemlerin yarı otomatik ofsayt teknolojisiyle birlikte, daha hızlı, daha doğru ve daha isabetli kararlar alacakları öngörülüyor.

Turnuvaya katılacak izleyiciler sayıları ve yatak kapasiteleri artırılan otellerde konaklayacak. Turnuvada kadın hakemler de görev alacak. Katar Dünya Kupası ile turnuva tarihindeki birçok ilke imza atmış olacak.

Son kez 32 takım katılacak

20 Kasım-18 Aralık arası dönemde gerçekleşecek olan turnuvaya son kez 32 takım katılacak. 4’er takımdan oluşan 8 gruptaki her takım en az 3 maç oynayacak. Eleme aşamasında seçilen ilk 16 takım, çeyrek final ve yarı finalde oynayacak.

Tüm maçlar Doha’da yer alan 8 stadyumda yapılacak ve stadyumlara metro ile kolayca ulaşım sağlanabilecek. Birbirine çok yakın olan statların en uzağı bir saatlik bir mesafede. 2018 yılı Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya’da maçlar 11 şehre yayılmıştı.

3 milyon bilet satıldı

30 Eylül 2022’de satışa sunulan turnuvanın biletlerine yoğun talep geldi. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon bilet satışı gerçekleşti.

Turnuvaya en fazla talep, ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya’dan geldi. Ülkeye yurtdışından en az 1,5 milyon taraftarın gelmesi bekleniyor.

Dünya Kupası bilet fiyatları ise 70 dolar ile bin dolara arasında değişiyor. Dört kategoride satışa sunulan biletler fifa.com/tickets adresinden temin ediliyor.

En pahalı Dünya Kupası

Gözlerin 28 gün boyunca çevrileceği Katar’da, kusursuz bir organizasyon için adeta “kesenin ağzı” açıldı. Katar, 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma hakkının elde ettikten sonra, 12 yıl süren zorlu bir hazırlık süreci geçirdi.

Katar’ın, bu dev organizasyona hazırlanırken yeni yollar, toplu taşıma hizmetleri, oteller, spor tesisleri, müzeler ve teknoloji merkezleri inşa etmek için yaklaşık 250 milyar dolar harcadı. Yapılan bu harcamalarla organizasyon; hem Dünya Kupası tarihinin hem de diğer organizasyonlar arasında en tepeye yerleşti.

Daha önce yapılan, 2008 Pekin Yaz Olimpiyatları için Çin yaklaşık 40 milyar dolar, 2014’ta yapılan Soçi Kış Oyunları için Rusya 50 milyar dolar, Dünya Kupası tarihindeki en yüksek harcama olan Brezilya’daki 2014 Dünya Kupası için 15 milyar dolar harcanmıştı.

Infantino: Katar'daki Dünya Kupası bugüne kadar düzenlenenler arasında en iyisi olacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun muazzam organizasyon için yaptığı değerlendirme de futbolseverler arasında heyecana yol açtı.

"Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nın, bugüne kadar düzenlenenler arasında en iyisi olacağını her zaman söylüyorum. Ülkeye baktığınızda, sanatsal stadyumlar, antrenman sahaları, metro, geniş altyapısıyla her şey hazır ve herkesi kucaklayacak. Dünya heyecanlı, Katar hazır. Çalışmalar tamamlandı. Birlikte, en iyi turnuvaya hazır olalım."

Ülkeye girişler "Hayya" kart ile olacak

Yeni uygulamalar kapsamında Dünya Kupası için "Hayya" adı verilen özel kimlik kartı çıkartan Katar ülkeye girişlere bu kartla izin verecek.

"Hayya Kart", Dünya Kupası için gelen bilet sahiplerini belirlemek ve onların Katar deneyimlerini artırmaya yönelik çeşitli hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için kullanılacak.

Dünya kupası süresi boyunca Katar vatandaşları, çalışma vizesi taşıyanlar, Körfez ülkelerinin vatandaşları ve insani durumlarda, Hayya Kart uygulaması zorunlu tutulmayacak.

Türk polisi ve Mehmetçik Dünya Kupası’nda görev alacak

Türkiye bu büyük organizasyonda yer alamasa da turnuvanın güvenliği Türk polisine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) emanet olacak. TSK personeli, Katar'daki 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nda önemli noktalarda görev alacak.

3 bini aşkın Türk polisi de stadyum ve otellerde güvenliğin sağlanmasına destek olacak. Organizasyona, Amerika, Fransa, İngiltere ve Pakistan da asker göndererek destek verdi.

Dünya Kupası grupları

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

Estetik ve teknoloji, 2022 Dünya Kupası statlarında buluştu

2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak 8 stat, birbirinden farklı özellikleriyle futbolseverleri ağırlayacak.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını kazanan ilk Orta Doğu ve Müslüman ülke olarak tarihe geçen Katar, geride kalan 12 yıl boyunca kupa tarihinde iz bırakacak bir organizasyona imza atabilmek için yüksek bütçe ve teknolojiyi, mimari estetikle bir araya getirerek 8 stat inşa etti.

Körfez sıcağı hissedilmeyecek

"Dr Cool" olarak da bilinen Katar Üniversitesi Makine Mühendisliği Profesörü Saud Abdul Ghani öncülüğünde bütün statları klimalı hale getiren organizasyon, sıcaklığı 18-24 derece arasında tutmayı hedefliyor.

Güneş enerjisi kullanılarak önceden soğutulan hava, tribün koltuklarının altına, yedek kulübelerine ve saha kenarına kurulan sistemle stat içine verilecek.

Alerjik yapıya sahip futbolseverlerin etkilenmeyeceği şekilde temizlenen hava, maç boyunca geri çekilecek, soğutulacak ve filtrelendikten sonra yeniden stada verilecek.

Söz konusu teknolojinin 2026 Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer alan ABD'nin Houston, Los Angeles, Miami gibi yaz aylarında yüksek sıcak ortalamalarına sahip kentlerinde de kullanılması bekleniyor.

Açılışta dünyayı selamlayacak: Al Bayt Stadı

Katar ile Ekvador arasında 20 Kasım'da oynanacak açılış maçında dünyayı selamlayacak Al Bayt Stadı, bölgedeki halk tarafından yüzyıllardır kullanılan "bayt al sha'ar" çadırlarından esinlenilerek tasarlandı.

Çadırların ip detaylarının bile yansıtıldığı sıra dışı bir görünüme sahip 60 bin kişilik stat, ülkenin en kuzeyinde ve ulaşım metro istasyonundan otobüslerle sağlanıyor.

Stadın maç programı şöyle:

20 Kasım, TSİ 19.00: Katar-Ekvador

23 Kasım, TSİ 13.00: Fas-Hırvatistan

25 Kasım, TSİ 22.00: İngiltere-ABD

27 Kasım, TSİ 22.00: İspanya-Almanya

29 Kasım, TSİ 18.00: Hollanda-Katar

1 Aralık, TSİ 22.00: Kosta Rika-Almanya

4 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 tura

10 Aralık, TSİ 22.00: Çeyrek final

14 Aralık, TSİ 22.00: Yarı final

Şampiyonu belirleyecek stat: Lusail

Karakteristik ışık ve gölge etkileşiminden ilham alınarak tasarlanan Lusail, 80 bin kişilik kapasitesiyle Katar'daki en büyük stat olmasının yanı sıra, perdenin kapanacağı maça da ev sahipliği yapacak.

Stadın cephesi ise bölgede medeniyetin yükselişi sırasında günlük hayatta kullanılan eşyaların ya da el işi sanat eserlerinin üzerindeki karmaşık motifleri yansıtıyor.

Lusail Stadı'nın maç programı şöyle:

22 Kasım, TSİ 13.00: Arjantin-Suudi Arabistan

24 Kasım, TSİ 22.00: Brezilya-Sırbistan

26 Kasım, TSİ 22.00: Arjantin-Meksika

28 Kasım, TSİ 22.00: Portekiz-Uruguay

30 Kasım, TSİ 22.00: Suudi Arabistan-Meksika

2 Aralık, TSİ 22.00: Kamerun-Brezilya

6 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 turu

9 Aralık, TSİ 22.00: Çeyrek final

13 Aralık, TSİ 22.00: Yarı final

18 Aralık, TSİ 18.00: Final

Balıkçılık ve inci dalışı geçmişini yansıtıyor: Al Janoub Stadı

Başkent Doha'ya 20 kilometreden az bir mesafede yer alan fütüristik Al Janoub Stadı, 2016 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlandı.

Çizgileri, yine Hadid'in tasarladığı ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda su sporlarına ev sahipliği yapan Aquatics Center'ı anımsatan stadın kapasitesi 40 bin kişi.

Al Janoub Stadı, AI Wakrah kentinin balıkçılık ve inci dalışı geçmişinden esinlenilerek yapılan, zarif kıvrımlarıyla etkileyici bir kuşbakışı görüntüye sahip.

Statta oynanacak maçlar şöyle:

22 Kasım, TSİ 22.00: Fransa-Avustralya

24 Kasım, TSİ 13.00: İsviçre-Kamerun

26 Kasım, TSİ 13.00: Tunus-Avustralya

28 Kasım, TSİ 13.00: Kamerun-Sırbistan

30 Kasım, TSİ 18.00: Avustralya-Danimarka

2 Aralık, TSİ 18.00: Gana-Uruguay

5 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu

Güneş hareket ettikçe renk değiştiriyor: Education City Stadı

Al Rayyan kentinde bulunan ve metroyla gidilebilen Education City Stadı, cephesindeki elmas benzeri geometrik desenler oluşturan üçgenler sayesinde güneş hareket ettikçe renk değiştirme özelliğiyle öne çıkıyor.

Üniversiteler, yeşil alanlar ve yüksek teknolojili tesislerle çevrili stat, Dünya Kupası sonrasında toplumun ve kampüsün ihtiyaçlarına hizmet vermeye devam edecek.

Şubat 2020'de Bayern Münih ile Tigres UANL arasında oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 40 bin kişi. Kapasite daha sonra üniversitelerin atletizm takımlarının kullanılabilmesi için 25 bine düşürülecek.

Statta oynanacak karşılaşmalar şöyle:

22 Kasım, TSİ 16.00: Danimarka-Tunus

24 Kasım, TSİ 16.00: Uruguay-Güney Kore

26 Kasım, TSİ 16.00: Polonya-Suudi Arabistan

28 Kasım, TSİ 16.00: Güney Kore-Gana

30 Kasım, TSİ 18.00: Tunus-Fransa

2 Aralık, TSİ 18.00: Güney Kore-Portekiz

6 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu

9 Aralık, TSİ 18.00: Çeyrek final

Taraftarlar klimalı yollarla ulaşacak: Ahmed Bin Ali Stadı

Yerel kültür ve geleneklerden esinlenilerek tasarlanan Ahmed Bin Ali Stadı, mimarisinde çevresindeki kum tepelerini yansıtan cepheleri ve ülkenin farklı özelliklerini tasvir eden geometrik desenleri barındırıyor.

Education City Stadı ile arasında sadece bir metro durağı bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'na istasyondan klimalı bir yolla ulaşılıyor.

Galler'in gruptaki üç maçına da ev sahipliği yapacak stat, 40 bin kişilik kapasiteye sahip ancak Education City Stadı'nda olduğu gibi burada da kapasite kupa sonrasında 21 bine düşürülecek.

Stadın ev sahipliği yapacağı maçlar şöyle:

21 Kasım, TSİ 22.00: ABD-Galler

23 Kasım, TSİ 22.00: Belçika-Kanada

25 Kasım, TSİ 13.00: Galler-İran

27 Kasım, TSİ 13.00: Japonya-Koska Rika

29 Kasım, TSİ 22.00: Galler-İngiltere

1 Aralık, TSİ 18.00: Hırvatistan-Belçika

3 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 turu

3-2-1 müzesi ziyaretçileri bekliyor: Uluslararası Halife Stadı

1976 yılında inşa edilen Katar spor tarihinin simge yapısı Uluslararası Halife Stadı, 2011'de Asya Kupası finali, 2019'da Dünya Atletizm Şampiyonası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası başta olmak üzere çok sayıda önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.

40 bin kişilik kapasitesiyle bu kez Dünya Kupası heyecanına ortak olmaya hazırlanan stadın önemli özelliklerinden biri, içinde yer alan 3-2-1 müzesi. Müzede, Pele, Maradona ve Lionel Messi'nin de aralarında bulunduğu dünya futbolunun efsane isimlerinin imzaladığı hatıra eşyaları ziyaretçileri bekliyor.

Uluslararası Halife Stadı'nın maç programı şöyle:

21 Kasım, TSİ 16.00: İngiltere-İran

23 Kasım, TSİ 16.00: Almanya-Japonya

25 Kasım, TSİ 19.00: Hollanda-Ekvador

27 Kasım, TSİ 19.00: Hırvatistan-Kanada

29 Kasım, TSİ 18.00: Ekvador-Senegal

1 Aralık, TSİ 22.00: Japonya-İspanya

3 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu

17 Aralık, TSİ 18.00: Üçüncülük maçı

Tamamen sökülebilir ilk Dünya Kupası stadı: Stat 974

Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan Stat 974, kupa tarihinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla da tarihe geçti.

Stada ismini veren 974 rakamı ise hem Katar'ın uluslararası arama kodu hem de inşaatı sırasında kullanılan nakliye konteynırlarının tam sayısı.

40 bin kişilik stadın kupa programı şöyle:

22 Kasım, TSİ 19.00: Meksika-Polonya

24 Kasım, TSİ 19.00: Portekiz-Gana

26 Kasım, TSİ 19.00: Fransa-Danimarka

28 Kasım, TSİ 19.00: Brezilya-İsviçre

30 Kasım, TSİ 22.00: Polonya-Arjantin

2 Kasım, TSİ 22.00: Sırbistan-İsviçre

5 Aralık, TSİ 22.00: Son 16 turu

"Gahfiya" esin kaynağı oldu: Al Thumama Stadı

Doha'nın güneyinde yer alan 40 bin kişilik stat, bölgedeki erkeklerin başlıklarını yerinde tutmak için kullandıkları "Gahfiya"dan esinlenerek tasarlandı.

Grup aşamasında ev sahibi Katar'ın yanı sıra İspanya, Hollanda, ABD ve Kanada'nın maçlarına ev sahipliği yapacak stadın üst iki katının sökülerek kapasitesinin turnuvadan sonra 20 bine düşürülmesi öngörülüyor.

Al Thumama Stadı'nın kupa programı şöyle:

21 Kasım, TSİ 19.00: Senegal-Hollanda

23 Kasım, TSİ 19.00: İspanya-Kosta Rika

25 Kasım, TSİ 16.00: Katar-Senegal

27 Kasım, TSİ 16.00: Belçika-Fas

29 Kasım, TSİ 22.00: İran-ABD

1 Aralık, TSİ 18.00: Kanada-Fas

4 Aralık, TSİ 18.00: Son 16 turu

10 Aralık, TSİ 18.00: Çeyrek final

Katar Dünya Kupası Resmi Topu: Al Rihla

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası için resmi maç topu ise yine Adidas tarafından tanıtıldı. FIFA Dünya Kupası için üst üste 14. topunu üreten Adidas, Al Rihla’yı havada daha hızlı hareket eden ve maksimum maç hızına dayanacak şekilde tasarladı.

Arapça’da ‘Yolculuk’ anlamına gelen Al Rihla, Arap yelkenlisinden ilham alırken Speedshell panel şekli, sapmayı ve doğruluğu artırmak için doku ve elmas kabartma ile birleşiyor, canlı grafikler, sedefli bir yüzeyin altında parlıyor.

Dünya Kupası Maskotu: La’eeb

Katar’ın geleneksel kıyafeti ‘kandura’dan esinlenen “La’eeb” adı verilen maskot ise süper yetenekli oyuncu anlamına geliyor.

Maceracı, eğlenceli ve meraklı olarak nitelendirilen La’eeb’in herkese futbol sevinci aşılayacağı da ifade ediliyor.

Dünya Kupası Resmi Şarkısı

Turnuva, dünyanın dört bir yanından çeşitli müzik türlerinden eserleri bir araya getirirken 2022 Dünya Kupası’nın resmi şarkısı ‘Hayya Hayya (Better Together)’ 1 Nisan’da yayınlandı.

Şarkıda Katarlı sanatçı Aisha ile birlikte Davido ile Trinidad Cardona da yer alıyor.

Dünya Kupası’nı en çok kazanan ülke

Turnuvanın 92 yıllık tarihinde sekiz ülke Dünya Kupası’nı kazandı. Her turnuvaya katılmış olan tek takım konumundaki Brezilya, kazandığı beş şampiyonluk (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) ile Dünya Kupası’nın en başarılı takımı olarak öne çıkıyor.

İtalya (1934, 1938, 1982, 2006) Almanya (1954, 1974, 1990, 2014) dörder, Arjantin (1978, 1986), Fransa (1998, 2018) ve Uruguay (1930, 1950) ikişer, İngiltere (1966) ve İspanya (2010) ise birer şampiyonluk ile Brezilya’yı takip etti.