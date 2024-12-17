Büyükşehir Belediyesinin Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu şair ve yazar Duran Boz olacak. 18 Aralık Çarşamba günü NFK Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek söyleşiye tüm edebiyatseverler davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve okur - yazar buluşmalarını hedefleyen “Kütüphane Söyleşileri” programı, edebiyat tutkunları için keyifli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 18 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek olan söyleşinin bu haftaki konuğu, şair ve yazar Duran Boz olacak. Kahramanmaraş’ın önemli kültürel mekânlarından biri olan Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek etkinlik, saat 14.00’da başlayacak. Edebiyatın derinliklerine inmeyi hedefleyen programda, Duran Boz, Türk düşünce ve edebiyat hayatına damgasını vurmuş “Büyük Doğu”, “Diriliş”, “Edebiyat” ve “Mavera” dergilerinin kültürel etkilerini ele alacak. Söyleşi, bu dergilerin Türk edebiyatındaki yerini, bıraktığı izleri ve şairin bu bağlamdaki kişisel görüşlerini kapsayacak. Şehirdeki edebiyat tutkunları için hem bilgi paylaşımı hem de keyifli bir sohbet ortamı sunmayı amaçlayan etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi. Duran Boz’un kaleminden dökülen şiirler ve fikirlerle zenginleşecek olan söyleşi, katılımcılara unutulmaz bir edebiyat deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.