Kahramanmaraş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi'nde çiçeklerle karşılanan 11. sınıf öğrencisi Özer'e arkadaşları ve öğretmenleri sevgi gösterisinde bulundu.

Uzun süre alkışlanan Özer'e okul müdürü İsmail Demir tarafından altın hediye edildi.

Başarısından dolayı mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Özer, şu ifadelere yer verdi

"Olimpiyatların önce birinci aşaması oluyor, ben birinci aşamayı 9. sınıfta geçtim. 10. sınıfta takıma seçildim. Bu yılda takımla Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'na katıldım. Aslında hepimiz takım olarak çok çalıştık. Hepimiz birbirimize çok destek olduk. Hepsini çok tebrik ediyorum. Hepsi çok iyi bir başarı gösterdi. Tabi ki gurur verici bir şey. Özellikle kızlar bu alanda az olduğu için bende bu alanda bir başarı gösterdiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü bu alanda kızlara ihtiyaç var. Arkadaşlarımın da beni tebrik etmesi çok gurur verici bir şey. Ben açıkçası bu kadar büyük bir karşılama beklemiyordum. O yüzden birazcık heyecanlandım. Arkadaşlarımın benimle gurur duyduklarını bilmek benim için çok mutluluk verici bir şey."

Özer'in başarısının kendilerine büyük bir mutluluk yaşattığını ifade eden okul müdürü İsmail Demir de bu başarının okuldaki öğrenciler için motivasyon kaynağı olacağını dile getirdi.