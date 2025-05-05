Düzce Kızılay Şubesi’nde Av. Ali Dilber’in de aralarında bulunduğu 8 üye ihraç edildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Kızılay Şubesi, kurumsal verimliliği artırmak ve daha etkin hizmet sunmak amacıyla 8 üyesini ihraç etti.

Yönetim Kurulu’nun yeni dönem vizyonu doğrultusunda aldığı kararla, aralarında Düzce Belediye Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber’in de bulunduğu Yaşar Özdemir, Osman Kesen, Sezai Tekin, Halise Sancaklı, İbrahim Bilir, Kadir Zoral ve Remzi Günal’ın üyelikleri sonlandırıldı.

Bu kararın, şubeyi daha dinamik ve verimli bir yapıya kavuşturmayı hedeflediği belirtiliyor.