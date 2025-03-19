Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Pastaneciler Esnaf Odası tarafından düzenlenen iftar programında, şehirde faaliyet gösteren esnaflar bir araya geldi.

MADO Sarayı’nda gerçekleşen etkinliğe birçok lokantacı, kebapçı ve pastaneci katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinde dayanışma vurgusu yapılırken, sektörle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Programda, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı vesilesiyle şehitler için dualar edildi. Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kambur, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek katılımcılara teşekkür etti.