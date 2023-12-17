Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği ve MADO işbirliğiyle ülke çapında düzenlenen ödüllü "Deprem ve yaşam Konulu Ulusal öykü yarışması" düzenlendi.

Deprem Öykülerinin anlatıldığı Depremde yaşanan acıların unutulmaması adına düzenlenen yarışma da ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 220 adet öykü, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Program yarışmacılara ve jüri üyelerine plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

