E-Devlet’e Neden Girilmiyor?

Bugün birçok kullanıcı E-Devlet’e giriş yapmak isterken şu uyarıyla karşılaştı:

“Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.”

Bu uyarı sonrası kullanıcılar tekrar giriş denemelerine rağmen sisteme ulaşmakta zorlanıyor.

E-Devlet Çöktü mü? Resmî Açıklama Var mı?

E-Devlet Kapısı tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Ancak erişim sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilecek başlıca durumlar şunlardır:

Genellikle bu tür aksaklıklar kısa sürede düzeltilmektedir.

Sorun Ne Zaman Çözülür?

Resmî açıklama bulunmadığı için net süre paylaşılmamıştır. Ancak E-Devlet erişim problemleri genellikle yüksek yoğunluk düştüğünde veya teknik ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içinde giderilmektedir.