Kurban Bayramı tatili dönüş yolunda trafiğe çıkan sürücüler için radar cezaları yeniden gündemde. Hız sınırlarını aşan araçlara uygulanan radar cezaları, 2025 yılı itibarıyla güncellenmiş tutarlarla uygulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün radar ve EDS sistemleriyle tespit ettiği ihlaller, birkaç gün içinde sistemlere yansıyor. Peki, radar cezası ne kadar oldu? Radar cezası nasıl sorgulanır?

2025 Radar Cezası Tutarları Ne Kadar?

Yeni düzenlemeye göre, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında hız sınırını aşan sürücülere uygulanan cezalar şöyle:

%10–30 arası hız aşımı: 2.168 TL

%30–50 arası hız aşımı: 4.512 TL

%50’den fazla hız aşımı: 9.268 TL

Erken ödeme indirimi: Ceza tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılırsa %25 indirim uygulanır.

Örneğin:

%10–30 arası hız aşımı cezası, erken ödemeyle 1.626 TL olur.

%50 üzeri hız aşımı cezası, 6.951 TL'ye düşer.

Radar Cezası Nasıl Sorgulanır?

Radar cezanızın kesilip kesilmediğini birkaç farklı resmi platformdan kolayca öğrenebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi) hizmetinden

e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza veya internet bankacılığı ile giriş yapılabilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Web Sitesi

EGM Trafik Cezası Sorgulama sayfasında

T.C. kimlik numarası ve plaka bilgileriyle radar cezası sorgulanabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Üzerinden