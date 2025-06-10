Kurban Bayramı tatili dönüş yolunda trafiğe çıkan sürücüler için radar cezaları yeniden gündemde. Hız sınırlarını aşan araçlara uygulanan radar cezaları, 2025 yılı itibarıyla güncellenmiş tutarlarla uygulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün radar ve EDS sistemleriyle tespit ettiği ihlaller, birkaç gün içinde sistemlere yansıyor. Peki, radar cezası ne kadar oldu? Radar cezası nasıl sorgulanır?

1U Kl T9B V A0 Kn A T Jgnd4 Xfg

2025 Radar Cezası Tutarları Ne Kadar?

Yeni düzenlemeye göre, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında hız sınırını aşan sürücülere uygulanan cezalar şöyle:

Yatırım Vaadiyle Kandırıyorlardı: Gerçekleri YouTuber Ortaya Çıkardı
Yatırım Vaadiyle Kandırıyorlardı: Gerçekleri YouTuber Ortaya Çıkardı
İçeriği Görüntüle

  • %10–30 arası hız aşımı: 2.168 TL

  • %30–50 arası hız aşımı: 4.512 TL

  • %50’den fazla hız aşımı: 9.268 TL

Erken ödeme indirimi: Ceza tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılırsa %25 indirim uygulanır.
Örneğin:

  • %10–30 arası hız aşımı cezası, erken ödemeyle 1.626 TL olur.

  • %50 üzeri hız aşımı cezası, 6.951 TL'ye düşer.

7 Yv Xy J8 X2 E W M S 687 W6T Jg

Radar Cezası Nasıl Sorgulanır?

Radar cezanızın kesilip kesilmediğini birkaç farklı resmi platformdan kolayca öğrenebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Web Sitesi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Üzerinden