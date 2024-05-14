Ülkemizin Dört Bir Yanında Toplum Sağlığını Koruma Hedefiyle Tüm Gücüyle Çalışan Ve Sağlık Hizmeti Sunan Eczacılar, Yılda Bir Gün Özel Olarak Hatırlanıyor.

Ülkemizde, Eczacılık Öğretimine Başlanmasının Yıl Dönümü Olan Eczacılık Günü 14 Mayıs 1968 Yılından Beri Kutlanıyor.

Bu özel gün, eczacıların fedakârlıklarını ve toplum sağlığına verdikleri önemi kutlamak için bir vesile olarak değerlendiriliyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Nişantaşı Eczanesi İşletmecisi Eczacı Betül Zabun Kenger Eczacıların Sağlık Sektöründeki Yeri Ve Önemine Dikkat Çekti.