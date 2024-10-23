Kahramanmaraş’ta öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Kahramanmaraş Öğretmen Akademileri kapsamında, "Edebiyat", "Şehir ve Kültür" ile "Müzik" Akademilerinin açılış programı gerçekleştirildi. Programda, eğitim dünyasına yeni bir soluk getirecek bu akademilerin önemine vurgu yapıldı.

Açılışa Kahramanmaraş Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Bu akademilerin, öğretmenlerin farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunduğu belirtilirken, eğitimcilerin hem kişisel hem de mesleki anlamda daha donanımlı hale gelmelerinin hedeflendiği ifade edildi. Açılış programı, Kahramanmaraş’taki eğitim dünyasına katkı sunması açısından büyük ilgi gördü.