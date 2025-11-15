Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen girişimler sonuç verdi; şehir, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat” alanında dahil edildi.

Türkiye’den bu kategoride ağa dahil olan ilk şehir unvanını alan Kahramanmaraş, böylece asırlardır süregelen edebi birikimini ve kültürel potansiyelini uluslararası düzeyde tescillemiş oldu.

Şehirde büyük sevinç uyandıran bu gelişme, şehir halkı tarafından gururla karşılandı. Bu önemli başarının ardından anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza atan Büyükşehir Belediyesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kapalı Çarşı bölgesinde çeşitli noktalarına kitaplar yerleştirdi.

Dükkân önlerinden otobüs duraklarına, banklardan yürüyüş güzergâhlarına kadar birçok noktada Kahramanmaraş’ın usta kalemlerine ait eserlerle karşılaşan vatandaşlar, yapılan sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Cahit Zarifoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil ve Erdem Bayazıt gibi şehrin edebi hafızasında derin izler bırakmış yazar ve şairlerin kitaplarıyla buluşan vatandaşlar, şaşkınlık ve memnuniyetlerini dile getirdi.

“Kahramanmaraş Artık Bir UNESCO Edebiyat Şehri”

Kitapların arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’den de bir not vardı. Notta, “Kahramanmaraş artık bir UNESCO Edebiyat şehri. Bu unvan, asırlardır sözle yoğurulmuş bir medeniyetin, kalemiyle dünyaya ışık tutan bir şehrin emeğidir. Bu başarı, Sütçü İmam’ın direnişinde, Necip Fazıl’ın kaleminde, Karakoç’ların dizelerinde, Özdenören, Zarifoğlu ve Bayazıt’ın dualarında filizlenmiştir” ifadeleri yer aldı.