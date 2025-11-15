Grip ve soğuk algınlığının çoğu zaman birbirine karıştırıldığını belirten Öztarakçı, iki hastalık arasındaki farkın sanıldığından daha önemli olduğunu vurguladı.

Soğuk algınlığının genellikle hafif belirtilerle geçtiğini, günlük yaşamı çok fazla etkilemediğini söyleyen Öztarakçı, gribin ise yüksek ateş, şiddetli baş ve kas ağrıları, halsizlik ve kuru öksürük gibi daha ağır belirtilerle seyrettiğini ifade etti. Ayrıca gripte zatürre, bronşit ve orta kulak iltihabı gibi ciddi komplikasyonların görülebileceğine dikkat çekti.

Kış aylarında bu hastalıkların hızla yayılabildiğini hatırlatan uzmanlar, korunmak için alınabilecek basit ama etkili önlemleri paylaştı. Buna göre soğuktan korunmak, kalabalık ve kapalı alanlardan mümkün olduğunca uzak durmak, gerekli durumlarda maske kullanmak ve ev ile iş yerlerinin düzenli olarak havalandırılması büyük önem taşıyor.

Uzmanlara göre dengeli beslenmek, mevsim sebze ve meyvelerini tüketmek, yeterli düzeyde sıvı almak, her gün en az 7-8 saat kaliteli uyku uyumak ve stres yönetimine dikkat etmek bağışıklığı ciddi şekilde destekliyor.

Yapılan açıklamada ayrıca, hastalık belirtileri başlayan kişilerin dinlenmeyi ihmal etmemesi ve toplum sağlığı açısından gerekirse izolasyona özen göstermesi gerektiği de vurgulandı.